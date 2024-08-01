Белгород, 1 августа, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали три населённых пункта в Белгородской области. Об этом 1 августа сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

В городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с беспилотника выбило окна на территории частного домовладения. Также была повреждена стена надворной постройки и посечён забор.

Частный сектор в селе Нежеголь Шебекинского городского округа атаковали два FPV-дрона. В двух домах выбиты окна, в одном из жилых зданий пробита кровля.

Ещё один украинский дрон ударил по селу Илек-Пеньковка Краснояружского района. В результате детонации беспилотника загорелся частный дом. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар.

По предварительным данным, никто не пострадал, заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, три человека, в том числе ребёнок, пострадали 27 июля при атаке украинских БПЛА на Краснояружский и Белгородский районы Белгородской области. Так, в посёлке Политотдельский от удара БПЛА пострадал 11-летний мальчик. Его доставили в детскую областную клиническую больницу. Кроме того, при сбросе БПЛА взрывного устройства в селе Илек-Пеньковка пострадали два мирных жителя. Мужчину с минно-взрывной травмой и контузией направили в больницу № 2 города Белгорода. Его супруга от госпитализации отказалась.

Российские военные научились перехватывать сигналы с беспилотников ВСУ и выявлять их маршруты, заявил 28 июля бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным Калина. Полученные данные впоследствии используются для определения места вылета и ударов по операторам вражеских дронов.