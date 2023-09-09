Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Ещё две жертвы террористических атак на Всемирный торговый центр 11 сентября опознаны в Нью-Йорке. Соответствующее заявление опубликовано 8 сентября на сайте администрации города.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM 11 сентября

«Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и главный судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка Джейсон Грэм сегодня объявили о еще двух опознанных жертвах терактов 11 сентября во Всемирном торговом центре в 2001 году», — сказано в документе.

Таким образом, общее количество идентифицированных жертв терактов, произошедших 11 сентября, составляет 1649 человек. Ещё 1104 погибших остаются неопознанными.

Имена идентифицированных жертв, мужчины и женщины, сохранены в тайне по просьбе их родных. Отмечается, что погибшие опознаны благодаря ДНК-анализу их останков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что останки двух жертв теракта 11 сентября опознаны специалистами управления главного судмедэксперта Нью-Йорка благодаря ДНК-анализу.

Также сообщалось, что президент США Джозеф Байден распорядился провести проверку документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, с целью их возможного рассекречивания.