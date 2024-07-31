Москва, 31 июля, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Российская рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова отреагировала на появление сообщения о её рекорде и флага России в трансляции Олимпийских игр в Париже.

Максим Богодвид / РИА Новости

«Приятно. Я и не думала, что может быть как‑то по‑другому, рекорд ратифицирован официально», — сказала она в эфире «Матч ТВ».

Как передавало ИА Регнум, ранее 31 июля во время трансляции соревнований по плаванию на официальном сайте Олимпийских игр в Париже появился кадр с мировым рекордом 19-летней Чикуновой, напротив фамилии которой был размещён российский флаг, а не символика нейтральных атлетов. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) демонстрация российского триколора на Играх в Париже запрещена.

В декабре 2023 года МОК объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Атлетам в числе прочего запрещено демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустили тех, кто публично заявил о поддержке спецоперации России или имеет контракт с силовыми структурами в РФ.

Президент России Владимир Путин назвал отношение МОК к спортсменам из России этнической дискриминацией. Он отметил, что РФ продолжит развивать спорт и следовать изначальным принципам олимпийского движения.