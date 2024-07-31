Париж, 31 июля, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Во время трансляции соревнований по плаванию на сайте Олимпийских игр в Париже появился кадр с мировым рекордом пловчихи из России Евгении Чикуновой, напротив фамилии которой был размещён российский флаг, а не символика нейтральных атлетов.

Global Look Press

Мировой рекорд Чикуновой на дистанции 200 метров брассом, установленный в апреле 2023 года, показали в трансляции перед стартом заплывов. Рядом с фамилией спортсменки был указан российский флаг.

Решением МОК демонстрация российского триколора запрещена на Играх в Париже.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Атлетам в числе прочего запрещено демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустят тех, кто публично заявил о поддержке спецоперации России или имеет контракт с силовыми структурами в РФ.

Российский президент Владимир Путин назвал отношение МОК к спортсменам из России этнической дискриминацией. Он отметил, что РФ продолжит развивать спорт и следовать изначальным принципам олимпийского движения.

18 июля МОК опубликовал список из 15 российских спортсменов, которым разрешили участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.