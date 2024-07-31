Москва, 31 июля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил 314-му отдельному радиотехническому полку (особого назначения) почётное наименование «гвардейский». Соответствующий указ опубликован 31 июля на портале правовой информации.

РИА Новости / Алексей Никольский

В документе отмечается, что почётное наименование полк удостоен за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.

29 июля Путин присвоил 22-му истребительному авиационному полку почётное наименование «гвардейский». 23 июля почётное наименование было присвоено 39-й отдельной радиотехнической ордена Жукова бригаде. Отмечается, что почётного наименования воинское формирование удостоилось за проявленные личным составом массовый героизм, отвагу, мужество и стойкость.

14 июня президент России присвоил почётные наименования разведывательному пункту специального назначения и двум мотострелковым полкам. Так, почётное наименование «имени дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова» Путин присвоил 389-му разведывательному пункту специального назначения, а почётные наименования «гвардейские» — 1466-му и 1472-му мотострелковым полкам.