Москва, 23 июля, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил 39-й отдельной радиотехнической ордена Жукова бригаде почётное наименование «гвардейская». Соответствующий указ глава государства подписал 22 июля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Присвоить 39-й отдельной радиотехнической ордена Жукова бригаде (особого назначения) почётное наименование «гвардейская» и впредь именовать её: 39-я отдельная гвардейская радиотехническая ордена Жукова бригада (особого назначения)», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портал опубликования правовых актов.

Отмечается, что почётного наименования воинское формирование удостоилось за проявленные личным составом массовый героизм, отвагу, мужество и стойкость.

Указ вступает в силу со дня его подписания президентом РФ.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня президент России присвоил почётные наименования разведывательному пункту специального назначения и двум мотострелковым полкам. Так, почётное наименование «имени дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова» Путин присвоил 389-му разведывательному пункту специального назначения, а почётные наименования «гвардейские» — 1466-му и 1472-му мотострелковым полкам.

2 июля почётное наименование «гвардейская» Владимир Путин присвоил 999-й авиационной базе.