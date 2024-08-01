Москва, 1 августа, 2024, 14:32 — ИА Регнум. К ожирению приводят малоподвижный образ жизни и последствия стрессовых ситуаций. Об этом 31 июля корреспонденту ИА Регнум заявил врач-кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, комментируя исследование Росстата, согласно которому за пять лет в России выросла доля людей с избыточным весом, соответствующим предожирению.

Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Если в 2018 году таких россиян было 40%, то уже в 2023-м их стало 44%. Существенный прирост в весе произошёл среди мужчин.

Кондрахин отметил, что ожирение, особенно среди мужчин, с одной стороны является элементом благосостояния, с другой — последствием стрессовых ситуаций.

«Люди привыкли передвигаться на автомобилях и общественном транспорте, поэтому им не нужно много двигаться. Они стали вести больше сидячий образ жизни. Многие профессии требуют именно сидячей работы, а количество рабочих профессий снижается. В результате люди стали меньше заниматься физической активностью, которая помогала им снижать массу тела. Это привело к появлению такого понятия, как гиподинамия. К ожирению приводят и заболевания, связанные со стрессом. Это надпочечниковая недостаточность, хроническое недосыпание, курение, употребление большого количества углеводов. К этому могут присоединяться такие болезни, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет», — пояснил врач.

По его словам, мужчины особенно подвержены эмоциональным нагрузкам, некоторые из них не умеют расслабляться и отдыхать. Зачастую люди, находящиеся в стрессе, начинают его заедать, что также приводит к ожирению. Высококалорийная пища в заведениях быстрого питания также способствует набору лишнего веса, уточнил терапевт.

Кондрахин добавил, что профилактикой ожирения является здоровый и активный образ жизни, а также правильное питание.

Как передавало ИА Регнум, доля взрослых людей с избыточным весом на стадии предожирения и ожирения за пять лет в России увеличилась с 61,7% до 62,5%. Число тех, кто имеет нормальный вес, снизилось незначительно — с 36,3 до 35,7%. Доля женщин с нормальным весом увеличилась, но не намного, при этом процент с избыточным весом увеличился с 34,7 до 37,1.

Ожирение называют неинфекционной пандемией XXI века. Причём в последнее время наблюдается серьёзное «омоложение» этой болезни: число детей и подростков с ожирением за последние годы выросло как во всём мире, так и в России. По данным Минздрава России, всё чаще это заболевание находят у детей от 15 до 17 лет. И ключевым провоцирующим фактором медики называют безответственное отношение к питанию.

Врач-эндокринолог Екатерина Янг заявила, что протеиновые батончики и мюсли могут нести вред организму, как и соль, сахар или жирная колбаса. Специалист уточнила, что батончики содержат сахар, пальмовое масло, пшеничную муку, вредные подсластители, консерванты и прочую химию. Они повышают риск ожирения, нарушения обмена веществ и развития сердечно-сосудистых заболеваний, а мюсли содержат много простых углеводов и сахара и плохо перевариваются, добавила она.