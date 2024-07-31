Москва, 31 июля, 2024, 05:30 — ИА Регнум. За пять лет в России выросла доля людей с избыточным весом, соответствующим предожирению. Если в 2018 году таких россиян было 40%, то уже в 2023-м их стало 44%. Существенный прирост в весе произошёл среди мужчин. Итоги исследования опубликовал Росстат.

athletic-mindset.com Ожирение

Доля взрослых людей с избыточным весом на стадии предожирения и ожирения за пять лет в России увеличилась с 61,7% до 62,5%.

Число тех, кто имеет нормальный вес снизилось незначительно — с 36,3 до 35,7%.

Сильнее всего изменения коснулись мужчин, они набрали вес интенсивнее женщин.

При этом доля женщин с нормальным весом увеличилась, но не намного, при этом процент с избыточным весом увеличился с 34,7 до 37,1.

Как сообщало ИА Регнум, в случае отсутствия проблем с органами пищеварения, горлом и голосовыми связками рекомендуется употреблять в пищу не более одной порции мороженого один раз в два дня. Об этом рассказала главный внештатный специалист, диетолог минздрава Московской области Инна Пичугина.

Врач-эндокринолог Екатерина Янг заявила, что протеиновые батончики и мюсли могут нести вред организму, как и такие продукты, как соль, сахар или жирная колбаса. Специалист уточнила, что все эти продукты содержат сахар, пальмовое масло, пшеничную муку, вредные подсластители, консерванты и прочую химию. Батончики повышают риск ожирения, нарушения обмена веществ и развития сердечно-сосудистых заболеваний, а мюсли содержат много простых углеводов и сахара и плохо перевариваются, добавила она.

Ожирение называют неинфекционной пандемией XXI века. Причём в последнее время наблюдается серьёзное «омоложение» этой болезни: число детей и подростков с ожирением за последние годы выросло как во всём мире, так и в России. По данным Минздрава России, всё чаще это заболевание находят у детей от 15 до 17 лет. И ключевым провоцирующим фактором медики называют безответственное отношение к питанию.

В России с 1 июля запустили платформу, направленную на популяризацию детского здорового питания и профилактику детского ожирения. Авторы проекта в игровом формате помогут подрастающему поколению сделать свой выбор и понять, что правильное питание — это то, что формирует настоящее и будущее.