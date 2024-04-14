Москва, 14 апреля, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Протеиновые батончики и мюсли могут нести вред организму наряду с такими продуктами, как соль, сахар или жирная колбаса. Об этом врач-эндокринолог Екатерина Янг заявила в Telegram-канале.

Andy Dean/Global Look Press

Она перечислила продукты, которые сама не употребляет в пищу и другим не советует. В их числе рафинированное подсолнечное масло, содержащий трансжиры плавленый сыр, многокомпонентная еда.

«Многие батончики содержат сахар, пальмовое масло, пшеничную муку, вредные подсластители, консерванты и прочую химию», — написала Янг о так называемых ПП-батончиках.

По словам специалиста, такой перекус зачастую означает психологическую ловушку и маскирует зависимость от сладкого. Батончики повышают риск ожирения, нарушения обмена веществ, развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Мюсли производят из химически обработанных цукатов и сухофруктов, такой продукт содержит много простых углеводов и сахара и плохо переваривается.

Янг добавила, что никогда не ест блюда с неизвестным составом, например, супы-пюре, из-за возможных добавок. Даже в соль добавляют антислёживающий агент, пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал бананы, в которых содержится калий, самыми полезными для работы сердца. Также для сердечно-сосудистой системы полезны кунжутные семечки и кунжутное масло, морская рыба жирных сортов, сырой свекольный сок и говяжья печень.