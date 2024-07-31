Париж, 31 июля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. У французских властей изначально не было другого плана по проведению олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде, кроме как на реке Сена, заявила 31 июля мэр Парижа Анн Идальго в эфире радиостанции RMC.

Александр Щербак/ТАСС

«Мы всегда были уверены в этом, потому что мы работаем серьёзно с большими профессионалами», — сказал она.

Мэр Парижа отметила, что изначально «плана Б» не существовало, так как для властей проведение соревнований на Сене всегда был единственным возможным вариантом.

Идальго также обратила внимание, что многим казалась нереальной очистка реки от грязи.

«Люди здесь, они счастливы. Мы делаем поистине исключительные вещи, потому что в течение многих лет Сену считали канализацией», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля оргкомитет Олимпийских игр в Париже получил одобрение на проведение соревнований по триатлону в реке Сена. Накануне соревнования по триатлону перенесли в связи с низким качеством воды реки.

17 июля мэр Парижа искупалась в Сене, чтобы тем самым подтвердить экологическую безопасность вод для участников Олимпиады-2024 в Париже. Однако пользователи соцсетей обратили внимание, что для купания в реке ей потребовался защитный костюм.

СМИ сообщали 1 июня, что из-за неисправности систем на насосной станции около 50 млн литров сточных вод попали в Сену. Сточные воды сливались в реку без всякой очистки, так как выявить неисправность насосов удалось не сразу.

Купание в реке Сене было запрещено ещё в 1923 году в связи с ухудшившимся качеством воды. В августе 2023 года из-за сомнений в качестве её вод были отменены тестовые соревнования по плаванию, которые должны были пройти в рамках подготовки к ОИ.