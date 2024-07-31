Москва, 31 июля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Москва ожидает, что Индонезия под руководством избранного президента Прабово Субианто не только продолжит взаимодействие с Россией, но и придаст ему новый импульс. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 31 июля в ходе встречи с Субианто в Кремле.

РИА Новости/ Григорий Сысоев Владимир Путин

Путин попросил избранного президента и министра обороны Индонезии передать самые наилучшие пожелания действующему главе государства Джоко Видодо и отметил, что их связывают добрые отношения.

«Надеюсь, что всё, что было задумано, запланировано на российско-индонезийском направлении, не только сохранится, но и под вашим руководством приобретёт новый импульс», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что Москва и Джакарта успешно развивают торгово-экономические связи, товарооборот за последние годы увеличился вдвое.

Как сообщало ИА Регнум, Субианто находится в Москве с рабочим визитом. В феврале он победил на президентских выборах в Индонезии, набрав 58,6% голосов.

По мнению востоковеда Алексея Другова, политика Субианто будет зависеть от внутренней обстановки в Индонезии, которая в настоящее время чрезвычайно сложна. Генерала он назвал достаточно противоречивой фигурой и отметил, что Субианто всегда проявлял чрезвычайную гибкость и готовность приспосабливаться к ситуации. Субианто обещает продолжать во внутренней политике линию Видодо, которая, с некоторыми оговорками, до последнего времени была сравнительно демократической, добавил эксперт.