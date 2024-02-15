Москва, 15 февраля, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Индонезийская ситуация чрезвычайно сложна, поэтому политика преемника нынешнего президента Индонезии Джоко Видодо министра обороны Индонезии генерала Прабово Субианто, который лидирует на выборах на пост главы государства, будет зависеть от внутренней обстановки в стране. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 15 февраля высказал востоковед, доктор политических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Алексей Другов.

ТАСС/AP Photo/Tatan Syuflana Прабово Субианто

Эксперт отметил, что индонезийский генерал Субианто является достаточно противоречивой фигурой. Он был участником военного режима, который правил в Индонезии с 60-х годов прошлого века до 1998 года и играл там весьма существенную роль. Впоследствии за это он подвергался преследованиям, эмигрировал, затем вернулся и основал партию, уточнил Другов.

Пять лет назад Субианто был соперником нынешнего главы государства Видодо в президентской гонке.

«Тогда между кандидатами развернулась довольно жёсткая и непримиримая борьба. К удивлению многих своих союзников, после победы Видодо Субианто согласился стать министром обороны в правительстве Индонезии и занимает эту должность до сих пор», — уточнил доктор политических наук.

Он отметил, что нынешний президент Индонезии на протяжении года демонстративно показывает своё расположение к Субианто настолько, что в ходе нынешней избирательной кампании последний взял себе в напарники кандидата в вице-президенты Индонезии 36-летнего мэра города Суракарта Гибрана Ракабуминга Раку, который является старшим сыном Видодо.

«Поэтому индонезийская ситуация чрезвычайно сложна и каких-либо заранее определённые события и процессы сейчас прогнозировать очень трудно. Многое будет зависеть от внутренней обстановки», — отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что, пока Субианто обещает продолжать во внутренней политике линию, Видодо, который, с некоторыми оговорками, до последнего времени проводил сравнительно демократические курсы.

Причем Субианто всегда проявлял чрезвычайную гибкость и готовность приспосабливаться к ситуации, уточнил эксперт.

Что касается внешней политики, то Индонезия находится в несколько сложном положении, поскольку в Южно-Китайском море сейчас противостоят друг другу США и Китай.

«Индонезия, оказавшись в какой-то степени между ними, старается сохранить свою независимую политику. Поэтому будем надеяться, что так оно будет продолжаться и далее», — отметил Другов, добавив, что у России с Индонезией складываются достаточно хорошие отношения.

Эксперт напомнил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который отмечал, что Индонезия является одним из ключевых партнёров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вместе с РФ выступает за многополярный мир.

«Традиционная Индонезия, даже в период крайне антикоммунистического режима, который существовал до 1998 года, всегда воспринимала Россию как некоторый фактор противовеса американскому диктату, в какой-то степени этот фактор сохраняет свою роль до сих пор», — подчеркнул доктор политических наук.

Несмотря на то что официальная позиция Индонезии в ООН в связи со спецоперацией на Украине для России была не вполне благоприятной, в этой стране СВО воспринимают не как операцию против Украины, а как против США и НАТО, которые и стоят за киевским режимом, уточнил специалист.

Он отметил, что такое противостояние России США и НАТО воспринимается в индонезийском национальном сознании с большим одобрением, поскольку при всей зависимости от Запада эта страна сохраняет антизападные и антиамериканские чувства.

«Традиционно в Индонезии достаточно сильно как на уровне простых граждан, так и на уровне элит проявляются симпатии к России. И с этим придётся считаться Субианто», — высказал мнение эксперт.

Он добавил, что Индонезия по численности населения является четвёртой страной в мире после Индии, Китая и США. Причём по религиозному составу это крупнейшая мусульманская страна в мире. 90% жителей этого государства — мусульмане. Это является существенным потенциалом и приобретает весьма существенное политическое значение, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто лидирует на выборах на пост президента страны. По предварительным данным, за него проголосовали 60% жителей. Об этом свидетельствуют данные независимого органа подсчёта голосов на основе результатов голосования с ограниченной выборки избирательных участков Cepat Kompas.

Согласно этим показателям, Прабово Субианто получает 60% голосов, бывший министр культуры и образования Анис Басведан — 21%, экс-губернатор Центральной Явы Ганжар Праново — 18%. Другие операторы сообщают, что министр обороны может набрать от 57% до 61% голосов.

По закону, если кандидат на пост президента Индонезии получит свыше 50% голосов на выборах, он победит уже в первом туре. Если этого не произойдёт, начнётся второй тур, в котором будут участвовать два кандидата с наивысшим результатом.

Выборы президента Индонезии прошли 14 февраля, они были совмещены вместе с выборами депутатов в парламент.