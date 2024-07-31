Донецк, 31 июля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. В новых регионах России к 1 сентября общая площадь учебных объектов вузов составит почти 86 тыс. кв. метров. Об этом сообщила пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

Константин Сазончик/ТАСС

«К 1 сентября текущего года планируется восстановить 85,9 тыс. кв. метров площадей — 22 объекта, относящиеся к шести университетам», — приводит сообщении пресс-службы Донецкое агентство новостей (ДАН).

В Донецкой и Луганской Народных Республиках находятся по два вуза, где планируется сдать объекты к сентябрю. В Запорожской и Херсонской областях — по одному. Так, в рамках текущего года планируется обновить пять объектов Азовского морского института Мариуполя и четыре объекта Мариупольского государственного университета им. Куинджи.

Вместе с этим планируется завершить работы на трёх объектах Донбасского государственного технического университета, а также на шести объектах Луганского госуниверситета им. Даля, говорится в публикации.

Кроме этого, к началу учебного года планируется сдать три объекта Херсонского технического университета, который находится в Геническе, а также три объекта Мелитопольского университета.

По словам исполняющего обязанности ректора Мариупольского государственного университета им. Куинджи Ларисы Сиволап, в рамках восстановления аудитории оснащаются новейшим оборудованием, а в общежитиях улучшают бытовые условия.

«Горжусь тем, что наш университет стал центром притяжения талантливой молодёжи и профессиональных сотрудников» — приводит ДАН слова Сиволап.

Ранее в беседе с ИА Регнум политолог, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова отметила, что личное участие президента России Владимира Путина в судьбе Донбасса и Новороссии позволяет быстро преображать эти регионы, обеспечивать людей достойными условиями для жизни вопреки агрессии украинских неонацистов.

24 июля Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию субъектов РФ подчеркнул, что исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы на будущее и для себя, и для своих детей.

Кроме того, глава государства назвал безопасность новых регионов приоритетом. При этом, указал президент, необходимо ускоренными темпами ремонтировать жильё, строить современные дома, социальные и транспортные объекты, создавать условия для динамичного развития промышленности, агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, экономики в целом.