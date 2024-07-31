Москва, 31 июля, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет представлен детальный доклад о проведённом расследовании по уголовному дело о хулиганских действиях группы мигрантов в Мытищах. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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В Следственном комитете напомнили, что злоумышленники избивали прохожих из-за претензий к внешнему виду, снимая свои действия на видео.

«ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Все фигуранты установлены, они являются гражданами и уроженцами Таджикистана. С двумя из них проводятся следственные действия, в отношении третьего соучастника осуществляются оперативные мероприятия на территории Российской Федерации, направленные на его задержание», — говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о комплексе следственных действий и оперативных мероприятий по привлечению к ответственности всех участников группы, а также мерах по недопущению сокрытия причастных к преступлениям лиц.

Вместе с этим ведомство сообщило, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Как передавало ИА Регнум, главарь группы подростков-мигрантов из Таджикистана, которые нападали на прохожих, в том числе и на девушек, из-за внешнего вида, получил паспорт РФ год назад. Документ ему выдали в Краснодарском крае. По данным источника агентства, 18-летний Давлатали много лет живёт в России, а именно в Московской области. В марте 2023 года отдел по вопросам миграции по Усть-Лабинскому району в Краснодарском крае выдал ему паспорт. Срок документа истекает в 2025 году, потому что молодому человеку исполнится 20 лет, и по закону он должен будет поменять паспорт.