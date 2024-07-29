Москва, 29 июля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Главарь группы подростков-мигрантов из Таджикистана, которые нападали на прохожих, в том числе и на девушек, из-за внешнего вида, получил паспорт РФ год назад. Документ ему выдали в Краснодарском крае. По данным источника ИА Регнум, 18-летний Давлатали много лет живёт в России, а именно в Московской области, но паспорт ему выдали в другом регионе.

Кадр из видео

На прошлой неделе в соцсетях начали расходится видеоролики, на которых запечатлено, как подростки избивают прохожих. Молодые люди нападали на парней и девушек, чей внешний вид им не понравился. Жители Мытищ, где происходили нападения, стали массово жаловаться на группу мигрантов, которая пытается установить «свои порядки».

Журналисты ИА Регнум выяснили, что главарем банды является 18-летний Давлатали З. Именно он организовал так называемый «шариатский патруль» в Подмосковье. Также удалось выяснить, что молодой человек лишь в прошлом году стал гражданином РФ.

«Он родом из Таджикистана. В марте 2023 года отдел по вопросам миграции по Усть-Лабинскому району в Краснодарском крае выдал ему паспорт. Срок документа истекает в 2025 году, потому что молодому человеку исполнится 20 лет, и по закону он должен будет поменять паспорт», — сообщил источник.

На данный момент в отношении участников группировки возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Сам Давлатали уже принес извинения народу России, записав видео.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Кабардино-Балкарии сотрудники полиции пресекли деятельность экстремистского сообщества «Шариатский патруль». Преступное сообщество действовало до ноября 2023 года. От действий подозреваемых пострадали 14 человек.