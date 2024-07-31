Тегеран, 31 июля, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Ракета, от попадания которой в Тегеране погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, была запущена с территории другого государства. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на иранский источник.

AP/TASS

По информации источника, снаряд был выпущен «не с территории самого Ирана», а «из другого государства». Однако никаких подробностей о случившемся источник при этом не сообщил.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 31 июля Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть главы политбюро. Глава политбюро прибыл в Иран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

В этот же день заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Муса Абу Марзук назвал убийство главы политбюро трусливым актом, который не останется без ответа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Израиля, в том числе премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, поставили перед собой нереализуемую цель — уничтожить ХАМАС. По словам Лаврова, уничтожение палестинского движения ХАМАС невозможно.