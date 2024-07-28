Куала-Лумпур, 28 июля, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Власти Израиля, в том числе премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, поставили перед собой совершенно нереализуемую цель. Уничтожение палестинского движения ХАМАС невозможно, заявил 28 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Малайзию.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Израиль устами Нетаньяху многократно в ответ на призывы немедленно прекратить огонь отвечал, что он не остановится, пока не уничтожит ХАМАС. На мой взгляд… это нереальная задача», — указал Лавров.

Глава ведомства напомнил, что Россия осудила нападение ХАМАС на приграничные районы Израиля 7 октября 2023 года, но считает совершенно неприемлемыми ответные действия израильских войск в секторе Газа, нарушающие международное гуманитарное право. По словам Лаврова, на данный момент перспектив прекращения кровопролития на Ближнем Востоке не видно.

Также в ходе пресс-конференции министр иностранных дел РФ, комментируя ракетный удар по Голанским высотам, подчеркнул, что Москва осуждает любые террористические атаки вне зависимости от того, какими структурами они предпринимаются.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля Биньямин Нетаньяху, выступая на пресс-конференции, созванной после удара израильской авиации по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, в очередной раз заявил о намерении Израиля продолжать военную операцию до тех пор, пока ХАМАС не прекратит существование.

В мае Международный суд Организации Объединённых Наций в Гааге предписал Израилю немедленно прекратить военную операцию в Рафахе. Пресс-секретарь управления всемирной организации по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке обвинил Израиль в нарушении норм международного права.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчёркивал, что Израиль спустя семь месяцев боевых действий в секторе Газа так и не смог достичь ни одной из поставленных целей.