Брянск, 31 июля, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщил 31 июля глава региона Александр Богомаз.

MOD Russia/Global Look Press

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он в Telegram-канале.

Беспилотник самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил Богомаз.

Как передавало ИА Регнум, российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 19 украинских беспилотников, а также управляемую ракету «Нептун-МД» ВСУ.

Одиннадцать БПЛА было уничтожено над Белгородской областью, четыре — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом.

Кроме того, была уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над Курской областью.