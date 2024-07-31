Вашингтон, 31 июля, 2024, 08:31 — ИА Регнум. США рассматривают возможность открыть новый торговый маршрут на мировые рынки из стран Центральной Азии в обход России и Китая. Об этом в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Он подчеркнул, что страны Центральной Азии в настоящее время имеют выход на мировые рынки только через сухопутный маршрут, который проходит по территории России и Китая.

«Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая», — отметил помощник госсекретаря.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля Джеймс О’Брайен заявил, что США пытаются создать условия для того, чтобы Ереван отказался от отношений с Москвой. Он одобрил «храбрые шаги» Армении, которые заключаются в «разрыве связей с Россией». По его словам, страна почти полностью зависит от России в экономическом и энергетическом плане, поэтому нужно добиться диверсификации.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что власти Армении предают свой народ, разрывая связи с Россией ради Запада. Она добавила, что Армению превращают в инструмент для исполнения очень опасных планов Запада, которые не соответствуют интересам народа страны.