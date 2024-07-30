Вашингтон, 31 июля, 2024, 01:35 — ИА Регнум. США пытаются создать условия для отказа Армении от отношений с Россией, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

В своей речи О’Брайен одобрил «храбрые шаги», которые заключаются в «разрыве с Россией», предпринимаемые премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Говоря о ситуации вокруг Нагорного Карабаха, представитель внешнеполитического ведомства США утверждал, что значительная часть населения Армении хочет отдалиться от России. В свою очередь американские власти создают условия для того, чтобы это произошло, признал О’Брайен.

Кроме того, он отметил, что на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Николом Пашиняном была создана «новая платформа для помощи Армении в снижении зависимости от России».

По словам О’Брайена, Армения почти полностью зависит от России в экономическом и энергетическом плане, поэтому нужно добиться диверсификации.

Как сообщало ИА Регнум, власти Армении предают свой народ, разрывая связи с Россией ради Запада, подчёркивала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она добавила, что Армению делают инструментом для исполнения очень опасных планов Запада, которые не соответствуют интересам народа республики, что вызывает беспокойство Москвы.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью аргентинскому телеканалу Todo Noticias заявил, что для республики основными партнёрами стали США и ЕС. Ереван продолжит укреплять экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном, заверил он и призвал не считать это переломным моментом.