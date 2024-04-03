Москва, 3 апреля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Руководство Армении предаёт свой народ, разрывая связи с Россией ради Запада. Об этом заявила 3 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

РИА Новости / Пресс-служба МИД России

«Нынешние армянские власти стремятся пожертвовать всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками и партнёрами ради эфемерных бонусов, которыми Ереван поманили Евросоюз и США. Но вопрос в том, что не нас они предают и не своих партнёров, а свой народ», — сказала она на брифинге.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в одном из интервью, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией, заявил, что не предсказывает будущее, напомнила Захарова, удивившись, что, как правило, политики не просто предсказывают будущее, но творят его.

«Они могут предсказать тенденции и сказать, что будут делать всё, чтобы, например, негативный сценарий не был реализован. Прискорбно слышать, что он сказал, особенно с учётом отмечаемой годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами», — подытожила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Захарова 28 марта заявила, что Армению делают инструментом для исполнения очень опасных планов Запада, которые не соответствуют интересам народа республики, что вызывает беспокойство Москвы. После этого Мирзоян заявил, что для республики основными партнёрами стали США и ЕС и Ереван продолжает укреплять экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном, и призвал не считать это переломным моментом.

Депутат Национального собрания страны от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян оценила его слова, отметив, что Армения навредит сама себе, если разрушит отношения с Россией.

Захарова впоследствии заявила, что Армения напрасно сравнивает себя с Евросоюзом, дела которого сегодня откровенно плохи, напомнив о словах представителя армянских официальных структур, заявившего, что республика является носителем европейских демократических ценностей.