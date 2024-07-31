Париж, 31 июля, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Россиянин Даниил Медведев обыграл австрийского спортсмена Себастьяна Офнера в матче второго круга теннисного турнира Олимпийских игр в Париже.

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

Встреча закончилась 30 июля со счётом 6:2, 6:2 в пользу посеянного на турнире под четвёртым номером Медведева. Матч продлился чуть более одного часа.

За выход в ¼ финала выступающий в нейтральном статусе россиянин поборется с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, выступающим на турнире под 13-м номером посева. Встреча запланирована на 31 июля.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева проиграли в первом круге Олимпийских игр в Париже среди смешанных пар итальянцам Андреа Вавассори и Саре Эррани. Далее 28-летний Медведев выступит в одиночном разряде, а 17-летняя Андреева — в женском турнире в паре с Дианой Шнайдер. Теннисный турнир Олимпиады продлится до 4 августа.

В окончательный список допущенных к Олимпиаде-2024 в Париже включили 15 российских атлетов, которые выступят в нейтральном статусе. Некоторые спортсмены отклонили предложение об участии в Играх.