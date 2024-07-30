Хельсинки, 31 июля, 2024, 01:59 — ИА Регнум. На Украине убили ещё одного наёмника из Финляндии, сообщила 30 июля телерадиокомпания Yle со ссылкой на Ассоциацию участников боевых действий.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Четвёртый финский доброволец погиб на Украине», — уточнили журналисты.

По официальным данным, финна ликвидировали в середине июля к северу от Донецка. Финские власти информацию о его гибели подтвердили.

Ранее в боях за ВСУ погибли три гражданина Финляндии.

Как сообщало ИА Регнум, суд в России заочно приговорил финского наёмника Хухтала Топи к 14 годам заключения за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Установлено, что в марте 2022 года мужчина для получения вознаграждения прибыл на территорию Украины и вступил в военизированное формирование «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». С мая 2022 года он был командиром военизированного подразделения Team Wiking, который сформировали из финских наёмников. С марта 2022 года по май 2024 года Топи принимал участие в боевых действиях против российских военных.

19 февраля в районе Артёмовска ликвидировали 21-летнего финна с позывным Самсон, который служил в так называемом иностранном легионе, куда входили и другие финны. Он стал третьим гражданином Финляндии, погибшим на Украине.

Ночью 26 июля Вооружённые силы России нанесли удар по пункту дислокации личного состава украинских войск в Нежине Черниговской области Украины. В числе раненых были иностранные наёмники, подтвердил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.