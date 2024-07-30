На Украине ликвидировали четвёртого финского наёмника
Yle: на Украине ликвидировали четвёртого наёмника из Финляндии
Хельсинки, 31 июля, 2024, 01:59 — ИА Регнум. На Украине убили ещё одного наёмника из Финляндии, сообщила 30 июля телерадиокомпания Yle со ссылкой на Ассоциацию участников боевых действий.
«Четвёртый финский доброволец погиб на Украине», — уточнили журналисты.
По официальным данным, финна ликвидировали в середине июля к северу от Донецка. Финские власти информацию о его гибели подтвердили.
Ранее в боях за ВСУ погибли три гражданина Финляндии.
Как сообщало ИА Регнум, суд в России заочно приговорил финского наёмника Хухтала Топи к 14 годам заключения за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Установлено, что в марте 2022 года мужчина для получения вознаграждения прибыл на территорию Украины и вступил в военизированное формирование «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». С мая 2022 года он был командиром военизированного подразделения Team Wiking, который сформировали из финских наёмников. С марта 2022 года по май 2024 года Топи принимал участие в боевых действиях против российских военных.
19 февраля в районе Артёмовска ликвидировали 21-летнего финна с позывным Самсон, который служил в так называемом иностранном легионе, куда входили и другие финны. Он стал третьим гражданином Финляндии, погибшим на Украине.
Ночью 26 июля Вооружённые силы России нанесли удар по пункту дислокации личного состава украинских войск в Нежине Черниговской области Украины. В числе раненых были иностранные наёмники, подтвердил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.