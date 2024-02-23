Хельсинки, 23 февраля, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Финский наёмник погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 23 февраля сообщила газета Ilta-Sanomat.

Иван Шилов ИА REGNUM

Издание уточнило, что 21-летний финн с позывным Самсон служил в так называемом иностранном легионе, куда входят и другие финны. Его ликвидировали в районе Артёмовска 19 февраля.

Информацию о гибели мужчины подтвердила изданию волонтёр Раакель Тасанен, которая работает с Украиной.

В Минобороны России пока не подтвердили данные о ликвидации в зоне СВО наёмника из Финляндии.

Газета отметила, что это уже третий финн, погибший на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, о первом случае гибели в зоне боевых действий на Украине наёмника из Финляндии, принимавшего участие в конфликте на стороне ВСУ, 13 июня прошлого года сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE. МИД Финляндии знает об этом случае.

Обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен написал, что финский наёмник перед смертью оставил загадочное послание, адресованное одному из журналистов. Он написал о том, что у него есть много материала, который может заинтересовать корреспондента, и он готов предоставить этот материал, как только выберется с передовой.

Telegram-канал TrackANaziMerc, собирающий информацию об иностранцах, прибывших на Украину для участия в боевых действиях, сообщил 7 февраля о том, что российские военные ликвидировали наёмника из США Джеймса Бауэрсокса, вступившего в ряды ВСУ.

Семья наёмника сообщила, что он прибыл на Украину в сентябре 2023 года, его зачислили в 505-й батальон 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Затем его подразделение отправили на Днепр и 3 декабря 2023 года его ликвидировала российская армия под Крынками в Херсонской области.