Чернигов, Украина, 26 июля, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по пункту дислокации личного состава украинских войск в Нежине Черниговской области. В числе раненых иностранные наёмники, заявил 26 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

«В 01:15 в городе Нежине прозвучали взрывы. Удар был нанесён по общежитию, где бандеровцы устроили пункт дислокации», — сообщил он в своём Telegram-канале.

По его словам, в сторону прилёта направили более десятка карет скорой помощи. В результате удара, помимо украинских военнослужащих, ранения получили до десяти иностранных наёмников.

На данный момент в Министерстве обороны России не сообщали о каких-либо ударах по объектам в Черниговской области. В ведомстве неоднократно подчёркивали, ВС РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли ночной удар по аэродрому в Борисполе в Киевской области. Прогремело несколько взрывов, в том числе со стороны нефтебазы аэропорта, где накануне, по его словам, осуществлял посадку грузовой самолёт Ил-76.

25 июля на Украине зафиксировали рекорд по длительности режима воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, Харьковская область находилась в «красной» зоне двое суток, два часа и 31 минуту.

В ночь на 26 июля режим воздушной тревоги объявили на всей территории Украины. Сообщалось, что в Сумской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях объявили угрозу атаки БПЛА.