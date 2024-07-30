Брянск, 31 июля, 2024, 00:44 — ИА Регнум. В Брянской области силы противовоздушной обороны России уничтожили вражеский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что боевики киевского режима пытались совершить очередную террористическую атаку с помощью беспилотника самолётного типа, но дрон был вовремя обнаружен и уничтожен средствами ПВО.

Богомаз заверил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, боевики киевского режима второй раз за сутки обстреляли Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет.

На Украине поздним вечером 30 июля звуки взрывов были слышны в Киеве и Полтаве. В столице республики и девяти областях объявили воздушную тревогу.