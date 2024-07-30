Москва, 30 июля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Нанесённые армией Израиля по Ливану авиаудары являются грубым нарушением международного права, заявил 30 июля МИД РФ.

Sergey Korovkin 84

Ранее армия Израиля подтвердила нанесение удара по пригороду Бейрута, заявив, что целью атаки были лица, якобы причастные к ударам по территории Израиля, жертвами которых стали мирные граждане, в том числе дети.

«(Удар Израиля — Прим. ред.) является грубым нарушением международного права», — цитирует заявление Министерства «Интерфакс».

Как передавало ИА Регнум, по данным телеканала al Mayadeen, самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По этой информации, пострадали десять человек.

Издание Times of Isrаel сообщило, что целью удара был Фуад Шукр, также известный как Хадж Мохсин, которого израильская армия ранее называла руководителем проекта по созданию высокоточных ракет для «Хезболлы». Министр обороны Израиля Йоав Галант после удара по Бейруту написал в соцсети X, что «Хезболла» «перешла красную линию».

Днём ранее армия Израиля обстреляла 15 населённых пунктов на востоке и юге Ливана. Израиль считает «Хезболлу» ответственной за обстрел посёлка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 человек. Израильский военно-политический кабинет уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и Галанта избрать способ и время ответа «Хезболле» на эту атаку.