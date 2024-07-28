Тель-Авив, Израиль, 29 июля, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта израильский военно-политический кабинет уполномочил избрать способ и время ответа ливанскому движению «Хезболлах» на атаку по Голанским высотам. Об этом 28 июля сообщила канцелярия премьера в соцсети Х.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

«Заседание военного-политического кабинета завершено. Члены кабинета уполномочили премьер-министра и министра обороны принять решение о способе и времени ответа террористической организации «Хезболла», — уточняется в сообщении.

По данным новостного портала Ynet, цель ответной атаки уже определена, она «ограниченная, но важная».

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Израиля Нетаньяху на фоне ракетного обстрела Голанских высот созвал совещание с участием высокопоставленных военных чиновников и министров правительства. Встреча продолжалась около трёх часов.

Как заявил высокопоставленный израильский источник в правительстве, ответ Израиля на атаку по Голанским высотам будет жестким, но у страны нет намерения разжечь полномасштабную войну в регионе. Предполагается, что ответная атака спровоцирует повышенную интенсивность боёв лишь на короткий срок.

Вечером 27 июля посёлок друзов Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся обстрелу. Реактивные снаряды, выпущенные с территории Ливана, разорвались на местном стадионе. По последним данным, 12 человек погибли, более 30 получили ранения. Большинство пострадавших — подростки.

В израильской армии заявили, что удар нанесли ракетой Falaq-1 иранского производства из арсенала «Хезболлы». Там уточнили, что запуск ракеты произвели из района, расположенного на юге Ливана. В свою очередь, представители «Хезболлы» заявили о своей непричастности к ракетной атаке и назвали причиной инцидента падение израильской противоракеты.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обстрел Голанских высот, подчеркнул, что Москва осуждает любые террористически атаки вне зависимости от того, кто за ними стоит. Посольство РФ в Израиле призвало стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.