Сан-Себастьян, Испания, 16 марта, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Российский полузащитник Арсен Захарян впервые в составе испанского клуба «Реал Сосьедад» забил гол за 31 матч.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мяч

Команда Захаряна 15 марта на своём поле в Сан-Себастьяне проводила встречу в рамках 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом». Захарян вышел на замену на 66-й минуте и уже через две минуты забил гол в ворота соперника. Таким образом, «Реал Сосьедад» победил со счётом 2:0.

Как сообщало ИА Регнум, Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года, заключив контракт на шесть лет. Он — воспитанник московского «Динамо», за который сыграл 89 матчей, забил 19 голов и сделал 20 голевых передач.

В октябре 2023 года Захарян впервые принял участие в матче Лиги чемпионов. Его команда выступила против португальского ФК «Бенфика».