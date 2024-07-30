Москва, 30 июля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Японского моря, сообщило 30 июля Министерство обороны. Продолжительность полёта составила более 10 часов.

(сс) Sergey Krivchikov — Russian AviaPhoto Team

На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали иностранные истребители, сказано в сообщении ведомства.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35с и Су-30см. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств», — сказано в сообщении.

Полёт стратегических бомбардировщиков был выполнен в полном соответствии с международными правилами, лётчики дальней авиации проводят их регулярно, подчеркнула пресс-службы Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня российские ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 совершили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Их сопровождали истребители Су-30СМ, Су-27 и Су-33. Минобороны сообщало, что на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств. Лётчики дальней авиации выполняют все полёты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнула пресс-служба ведомства.

В мае Минобороны показало кадры планового полёта двух стратегических ракетоносцев вблизи западного побережья Аляски. Ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС пролетели над нейтральными водами Берингова моря. Полёт продлился более 11 часов. На опубликованной записи видно, как специалисты осмотрели и подготовили самолёты к вылету. Затем ракетоносцы взлетели с аэродрома в ночное время.