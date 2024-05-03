Москва, 3 мая, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Минобороны России показало кадры планового полёта двух стратегических ракетоносцев вблизи западного побережья Аляски. Видео ведомство опубликовало 3 мая в Telegram-канале.

кадр из видео

Ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС пролетели над нейтральными водами Берингова моря. Полёт продлился более 11 часов.

На кадрах видно, как специалисты осмотрели и подготовили самолёты к вылету. Затем ракетоносцы взлетели с аэродрома в ночное время. Также есть кадры из кабины пилота и момент возвращения к месту базирования.

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Как сообщало ИА Регнум, ракетоносцы сопровождали экипажи истребителей Су-30СМ ВКС. На отдельных этапах маршрута следования российских самолётов их сопровождали ВВС иностранных государств.

В Минобороны отметили, что лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана. При этом российские военные строго соблюдают международные правила использования воздушного пространства.

Так, 6 апреля самолёты Ту-95МС выполнили плановый полёт, который продлился 12 часов, над нейтральными водами акватории Чукотского моря.

3 апреля два Ту-95МС выполнили плановый пятичасовой полёт над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей. Ракетоносцы сопровождали Су-35С, на некоторых этапах маршрута российские самолёты сопровождали военные борты иностранных государств.

Минобороны 2 апреля проинформировало о плановом десятичасовом полёте двух Ту-95МС над нейтральными водами акватории Японского моря. Их сопровождали истребители Су-30СМ.