Женева, Швейцария, 30 июля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Сокращение потребления алкоголя в России, Турции и Украине снизило общий показатель в Европе. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

Несмотря на снижение показателя, Европа остается самым пьющим регионом мира. Так, в среднем взрослое население Европы потребляет около 9,2 л. чистого алкоголя, сообщили в организации.

Так, согласно статистике ВОЗ, в среднем мужчины Европы потребляют в четыре раза больше алкоголя, чем женщины — 14,9 л. против 4 л. Кроме того, по оценкам ВОЗ, каждый 10-й европеец (11%) страдает расстройством, связанным с употреблением алкоголя, а каждый 20-й (5,9%) имеет алкогольную зависимость.

Отмечается, что с 2010 года только 12 из 53 стран Европейского региона добились существенного прогресса в сокращении потребления алкоголя.

Несмотря на снижение показателя в отдельных странах Европы, ситуация в Евросоюзе не поменялась за прошедшие 10 лет.

«Регион в целом, как представляется, находится на пути к достижению этой цели, это в первую очередь связано со значительным сокращением потребления алкоголя в нескольких наиболее густонаселённых странах, таких как Российская Федерация, Турция и Украина, где были приняты решительные меры по повышению акцизов на алкоголь и ограничению доступности алкоголя. Однако в странах ЕС на протяжении более десяти лет не наблюдалось существенных изменений в уровнях потребления алкоголя», — подчеркнули в ВОЗ.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря правительство России планирует сократить потребление алкоголя в стране на 12% с 8,9 до 7,8 л на душу населения в год и утвердило разработанную Минздравом концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года.

Программа, в частности, предусматривает раннее выявление пагубного потребления алкоголя, проведение профилактических консультаций и диспансерное наблюдение. Планируется принять меры, чтобы жители не пили парфюмерию и другие спиртосодержащие жидкости, а также будут приняты меры против нелегального производства алкоголя.

Президент Владимир Путин в марте подписал закон, ужесточающий требования к производителям алкогольной продукции. Согласно документу, если стоимость активов организации опустится ниже 100 млн рублей, у неё в судебном порядке могут отозвать лицензию на производство этилового спирта.