Москва, 30 июля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Группировка российских войск «Днепр» уничтожила четыре полевых склада боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов», — проинформировал он.

По словам Конашенкова, подразделения группировки нанесли поражения формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Лобковое, Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля группировке войск «Днепр» удалось уничтожить два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ. 16 июля группировка за сутки нанесла поражение трём бригадам ВСУ, лишив противника двух полевых складов боеприпасов и нескольких единиц техники.

Ранее официальный представитель Минобороны сообщил, что российские военнослужащие уничтожили три склада ВСУ на херсонском направлении.