Москва, 18 июля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Российская группировка войск «Днепр» уничтожила два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества Вооружённых сил Украины, сообщил 18 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

По его словам, бои проходили в районах населённых пунктов Новоданиловка Запорожской области, Куйбышево и Новотягинка Херсонской области. Там российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике 118-й пехотной бригады ВСУ, 124-й, 126-й бригад теробороны.

Конашенков уточнил, что потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Кроме того, были уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, спикер украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил 18 июля в эфире телеканала «Рада», что российские военные уничтожили большинство позиций ВСУ в районе села Крынки в Херсонской области.

Кроме того, стало известно, что на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области идут поиски 788 бойцов ВСУ, которые числятся пропавшими без вести в районе села Крынки. За период с октября 2023 года по конец июня 2024 года оттуда вывезли тела 262 украинских бойцов. По словам оставшихся в живых, задача по удержанию Крынок оказалась «сверхтяжёлой».