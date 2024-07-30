Сегежа, Карелия, 30 июля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. В Карелии обнаружили тело одного из пропавших без вести после прорыва дамбы на Беломорканале, сообщили 30 июля ТАСС в оперативных службах республики.

ГУ МЧС России по Республике Карелия

«Обнаружено тело. На место едет оперативно-следственная группа», — сказал собеседник агентства.

30 июля пресс-служба МЧС Росси по региону информировала в своём Telegram-канале, что, несмотря на ухудшение погодных условий, поиски будут проходить на суше и воде. Пешим маршрутом спасатели продолжат обследовать береговую зону, а с помощью плавательных средств и беспилотных летательных аппаратов акваторию ББК.

В ведомстве напомнили, что неизвестна судьба трёх человек.

Как передавало ИА Регнум, прорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале произошёл утром 29 июля. На территории посёлка Надвоицы, где проживает около 6 тыс. человек, разрушилась временная насыпь. После ЧП стало известно об одном погибшем, ещё семерых пострадавших, в том числе троих детей, спасли.

По информации источника, на устройство и разборку перемычки на Беломорканале потратили 330 млн рублей, а общая стоимость реконструкции составила почти 2,5 млрд рублей. За несколько дней до трагедии подрядчик отчитался о выполнении работ на 80%.

По факту прорыва возбуждено уголовное дело.