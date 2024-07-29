Москва, 29 июля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после размыва временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Сегежском районе Карелии, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Кадр из видео

«Следователями возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 29 июля разрушилась временная строительная перемычка, возведённая для проведения ремонтных работ на плотине 11-го шлюза. Это привело к неконтролируемому сбросу воды на близлежащие населённые пункты.

Дело возбуждено по части 3 статьи 216 УК РФ, обстоятельства произошедшего, а также число погибших и пострадавших устанавливается, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, разрушение временной насыпи произошло на территории посёлка Надвоицы, где проживает около 6 тыс. человек. В Сегежском районе Карелии введён режим чрезвычайной ситуации.

Известно об одном погибшем в результате ЧП. Ещё семерых пострадавших, в том числе троих детей, спасли. Судьба двоих женщин пока неизвестна. В зоне прорыва разрушены три дома.

По информации источника, на устройство и разборку перемычки на Беломорканале потратили 330 млн рублей, а общая стоимость реконструкции составила почти 2,5 млрд. рублей. За несколько дней до трагедии подрядчик отчитался о выполнении работ на 80%.