Петрозаводск, 29 июля, 2024, 11:43 — ИА Регнум. На устройство и разборку перемычки на Беломорканале было потрачено 330 миллинов рублей, а общая стоимость реконструкции составила почти 2,5 млрд. рублей. За несколько дней до трагедии подрядчик отчитался о выполнении работ на 80%. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Serguei Fomine/Global Look Press

В июне 2022 года был заключен контракт между ФКГУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» и АО «Акватик» на сумму 2 477 829 777 рублей. АО «Акватик» в качестве исполнителя контракта взяло на себя обязательства на выполнение работ по строительству объекта «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала. Плотина №23». В смете контракта среди десятков пунктов присутствует «Устройство и разборка перемычки», стоимость работ была оценена в 328 842 668 рублей.

«Каждый месяц подрядчик отчитывался по выполненным работам, последний отчёт он предоставил 24 июля 2024 года, на тот момент работы по реконструкции были выполнены более чем на 80%. Исполнителем была освоена сумма 2 017 377 219 рублей из запланированных в контракте 2 477 829 777 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, размытие временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии произошло 29 июля. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, семерых спасли, ещё двое числятся пропавшими без вести.