Москва, 29 июля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Волчье в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 29 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Александр Мельников

Он уточнил, что село Волчье перешло под контроль России в результате активных действий подразделения группировки войск «Центр». Военные улучшили тактическое положение на этом участке.

В ходе боёв у населённых пунктов Дружба, Торецк, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новосёловка Первая в ДНР российские подразделения нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны Украины.

За сутки ВС РФ отразили на этом направлении восемь контратак, в том числе штурмовой бригады «Лють» украинской национальной полиции.

ВСУ за сутки потеряли до 400 бойцов, а также танк, три боевые бронированные машины, в том числе американскую БМП Bradley, пять автомобилей, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

Как передавало ИА Регнум, 28 июля Конашенков сообщил об освобождении российскими военными населённых пунктов Прогресс и Евгеновка в ДНР.

Генеральный штаб ВСУ 29 июля вновь признал, что самая напряжённая обстановка сложилась на красноармейском (покровском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский неоднократно сообщали о крайне напряжённой для ВСУ ситуации на этом направлении.

Сырский отмечал, что основными проблемами для ВСУ являются комплектование частей и подразделений качественно подготовленными бойцами, а также обеспечение современными средствами РЭБ и ПВО, которые были бы способны противостоять российским беспилотникам.