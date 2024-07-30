Москва, 30 июля, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Российский суд вынес заочный приговор американскому наёмнику Майкл-Артуру Сент-Джону, принимавшему участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает 30 июля пресс-служба Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Гражданина США 1991 года рождения, ветерана американской морской пехоты признали виновным по статье «Наёмничество» (359 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы, Сент-Джон объявлен в международный розыск.

Как установили следствие и суд, американец в феврале 2022 года прибыл на Украину через Польшу и вступил в Интернациональный легион ВСУ, чтобы за вознаграждение участвовать в боях против российских сил. Там его обучили, обеспечили оружием и снаряжением.

Сент-Джон непосредственно участвовал в боях против силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР) и Вооружённых сил России с февраля 2022 года по май 2024 года и каждый месяц получал за это по меньшей мере $1000.

Как сообщало ИА Регнум, в июне российский суд заочно вынес обвинительный приговор пяти иностранным наёмникам, принимавшим участие в военном конфликте на стороне ВСУ. Шведа Матиаса Густавссона, хорвата Векослава Пребега и британца Джона Хардинга приговорили к 23 годам лишения свободы за участие в боях против российских сил. Британский наёмник Эндрю Хилл заочно получил 3,5 года, а его соотечественник Дилан Хили, помогавший вербовать наёмников, — 4 года лишения свободы.