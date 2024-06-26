Москва, 26 июня, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Российский суд вынес обвинительный приговор иностранным наёмникам, принимавшим участие в военном конфликте на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 26 июня сообщили в Генеральной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM

Приговор вынесли заочно в отношении пяти граждан Великобритании, Швеции и Хорватии.

В суде установлено, что с февраля по май 2022 года швед Матиас Густавссон, хорват Векослав Пребег и британец Джон Хардинг, пройдя необходимое обучение, а также британец Эндрю Хилл, участвовали в вооружённом конфликте в качестве наёмников на стороне украинской армии на территории ДНР.

В свою очередь гражданин Великобритании Дилан Хили с середины марта по конец апреля 2022 года помогал вербовать наёмников для их участия в боях на стороне ВСУ.

«Суд <…> заочно приговорил Густавссона, Пребега и Хардинга к наказанию в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части срока наказания ― в исправительной колонии строгого режима», ― говорится в сообщении ведомства.

Британцам Хили и Хиллу назначили наказания в виде четырёх лет и трёх лет шести месяцев лишения свободы соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня Басманный суд Москвы заочно арестовал пятерых иностранных граждан за наёмничество. 14 июня суд вынес постановление о заочном аресте ещё пятерых иностранцев. Они являются фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наёмника в вооруженном конфликте или военных действиях»).

Суд 12 июня заочно приговорил к аресту грузинскую снайпершу Русудан Иванеишвили, члена Грузинского национального легиона (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), по статье о наёмничестве.

По данным СКЮ, в боевых действиях на стороне Украины участвуют более 3100 наёмников из США, Канады, Великобритании, Грузии и других стран. Суды уже рассмотрели 230 уголовных дел, осудили 345 лиц, признанных виновными в убийствах и жестоком обращении с мирными жителями, в том числе 35 человек приговорили к пожизненному лишению свободы.