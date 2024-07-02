Москва, 2 июля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Специальная военная операция завершится в 2024 году, киевский режим это понимает. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

РИА Новости/Сергей Гунеев Апты Алаудинов

«Больше чем уверен, что в этом году осенью мы спецоперацию завершим. Об этом я говорил и в 2022 году, и в 2023-м, и в 2024-м. Об этом знает и наш враг», — заявил он в эфире Первого канала.

По его словам, на Украине «уже есть понимание», что вооруженный конфликт приближается к завершению.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня Алаудинов заявил, что Вооружённые силы Украины не в силах переломить ход событий на передовой, несмотря на поставку западного вооружения.

Президент России Владимир Путин уверен, что страна победит и достигнет всех целей специальной военной операции на Украине. При этом глава государства неоднократно заявлял, что Москва не отказывается от мирных переговоров для разрешения ситуации на Украине. Российский лидер при этом неоднократно напоминал, что от дипломатического решения отказался Киев, а глава киевского режима Владимир Зеленский осенью 2022 года подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Москвой.