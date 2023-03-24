* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 24 марта, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Политолог Аббас Галлямов (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом) попал в поле зрения полиции. Правоохранительные органы России объявили его в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

мвд.рф Аббас Галлямов (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом)

«Галлямов Аббас Радикович, 30 мая 1972 года рождения, разыскивается по статье УК», ― указано в базе ведомства.

При этом, в чём именно подозревается политолог, не уточняется.

Аббас Гиллямов ― российский политолог, публицист и государственный деятель. В 2008–2010 годах был спичрайтером премьер-министра РФ Владимира Путина. Затем занимал пост заместителя руководителя администрации президента Башкирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в международный розыск был объявлен основатель «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Пётр Верзилов (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом).