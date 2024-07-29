Вашингтон, 29 июля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Управляющий имуществом российского миллиардера Петра Авена согласился передать около 963 тыс. долларов властям Великобритании, чтобы положить конец расследованию дела об уклонении от санкций в отношении предпринимателя, пишет 29 июля Bloomberg.

Помимо этого, говорится в материале со ссылкой на представителя Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Аннабель Дарлоу, в соответствии с законодательством о «доходах, полученных преступным путём» в британскую казну уйдут тысячи фунтов наличными, которые были изъяты в окрестностях Лондона.

Как утверждают Bloomberg, у самого Авена счетов в Великобритании нет, его заподозрили в том, что он использовал в личных целях счета жены и компании, управляющей его имуществом.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков Евросоюза. Согласно материалам суда, Совет ЕС при включении бизнесменов в санкционные списки не доказал, что они действительно являются «влиятельными» в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.

Британская газета Financial Times после этого написала, что решение Суда Евросоюза по снятию санкций с Авена и Фридманаявляется тревожным прецедентом для оспаривания европейского режима санкций.