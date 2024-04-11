Вашингтон, 11 апреля, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Решение Суда Евросоюза по снятию санкций с российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана является тревожным прецедентом для оспаривания европейского режима санкций, пишет британская газета Financial Times.

Михаил Метцель/ТАСС Михаил Фридман и Петр Авен

Отмечается, что решение Суда ЕС открывает путь «сотням связанных с Кремлем физических лиц» к оспариванию европейского режима ограничительных мер.

«Чиновники ЕС и юридические эксперты заявили, что неожиданное решение суда знаменует собой тревожный прецедент, поскольку оно ставит под сомнение принцип, использованный при введении многих других санкций», — пишет издание.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков Евросоюза. Соответствующие постановления Совета ЕС «отменяются в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц», сказал председатель суда, зачитывавший решение.

Согласно материалам суда, Совет ЕС при включении бизнесменов в санкционные списки не доказал, что они действительно являются «влиятельными» в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители российского бизнеса имеют возможность оспаривать введённые против них Западом санкции.

В начале октября 2023 года стало известно, что Фридман переехал из Великобритании в Израиль, однако на фоне палестино-израильской эскалации миллиардер решил уехать в Москву.