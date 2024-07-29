Атланта, США, 29 июля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Через несколько лет Западная Африка, Южная Азия и Средний Запад в США станут опасными для жизни человека из-за изменений климата, сообщает CNN со ссылкой на исследование учёных из Университета Пердью.

В частности, учёные провели моделирование, используя данные о климатических изменениях и волнах аномальной жары на Земле, и пришли к выводу, что в ближайшие годы человечеству не стоит ожидать похолодания. В исследовании говорится, что температура будет постепенно расти, что в сочетании с повышенной влажностью создаст тяжёлые и опасные условия для большинства людей.

Исследователи подчеркнули, что Западная Африка и некоторые регионы Южной Азии находятся в числе самых уязвимых, поскольку это территории с высокой плотностью населения и ограниченными возможностями для охлаждения. Кроме того, влажная жара возникнет и в некоторых частях США, включая Средний Запад.

В исследовании учёных также отмечается, что жители развитых стран с доступом к технологиям будет легче переносить жару, но ненамного. Сочетание жары и высокой влажности опасно тем, что такие условия оказывает негативное воздействие на жизненно важные органы и пути, такие как сердечно-сосудистая система и мозг.

Как передавало ИА Регнум, ранее Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) пришли к выводу, что температура воздуха в самой северной точке Европы — на архипелаге Шпицберген повышается в три раза быстрее, чем в среднем в северном полушарии. По мнению некоторых специалистов такая скорость изменения погоды в Арктике может привести к истончению льда и, вероятно, даже его исчезновению в ближайшие 100 лет.

Кроме того, британские учёные забили тревогу из-за климатического кризиса на Земле. По их данным, если не сократить выбросы парниковых газов, то мир столкнётся с непоправимыми последствиями климатического кризиса уже к 2030 году. Учёные пришли к выводу, что к концу этого десятилетия планета пройдёт безопасный порог глобальных температур в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с уровнем до промышленной революции. По прогнозу авторов работы, через 20 лет температура поднимется на 2 градуса, если не последуют какие-либо меры.