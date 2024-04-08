Санкт-Петербург, 8 апреля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Температура воздуха в самой северной точке Европы — на архипелаге Шпицберген повышается в три раза быстрее, чем в среднем в северном полушарии. К такому выводу пришли учёные Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), сообщила пресс-служба СПбГУ.

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Уточняется, что географы проанализировали данные об изменении температуры воздуха на территории полярного архипелага и прилегающих акваторий за последние 120 лет, то есть за всю историю наблюдений.

«Повышение приземной температуры воздуха в последние десятилетия происходит со средней скоростью, примерно равной 0,34 °С за 10 лет. Это очень быстрое потепление, его скорость примерно в три раза быстрее, чем в среднем по северному полушарию по регионам России», — пояснил доцент СПбГУ, заведующий лабораторией процессов взаимодействия океана и атмосферы ААНИИ Борис Иванов.

Кроме того, проведенные ранее совместные исследования российских и норвежских ученых показали, что на небольших островах к северу от Шпицбергена за последние 30 лет температура стала повышаться ещё стремительнее. Так, оценки, полученные для острова Карла XII, примерно в три раза выше, чем аналогичные оценки на территории российского Баренцбурга.

«Это явление — так называемое арктическое усиление, характерное именно для этого региона, обусловлено очень сложными процессами взаимодействия между атмосферой и океаном в присутствие морского льда и на фоне наблюдаемого и развивающегося глобального потепления на планете», — уточнил учёный.

Он добавил, что по мнению некоторых специалистов такая скорость изменения погоды в Арктике может привести к истончению льда и, вероятно, даже его исчезновению в ближайшие 100 лет.

Как передавало ИА Регнум, ранее учёные калифорнийского университета выяснили, что таяние полярных льдов приводит к изменению скорости вращения Земли, что в свою очередь влияет на глобальное исчисление времени.

Учёные заявили, что это создаст невиданную ранее проблему для синхронизации компьютерных сетей. Они заявили, что может потребоваться внесение изменений в UTC (всемирное время) раньше, чем планируется.

Кроме того, британские учёные забили тревогу из-за климатического кризиса на Земле. По их данным, если не сократить выбросы парниковых газов, то мир столкнётся с непоправимыми последствиями климатического кризиса уже к 2030 году.

Учёные пришли к выводу, что к концу этого десятилетия планета пройдёт безопасный порог глобальных температур в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с уровнем до промышленной революции. По прогнозу авторов работы, через 20 лет температура поднимется на 2 градуса, если не последуют какие-либо меры.

Научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Ольга Куричева заявила, что к концу XXI века климат в России может потеплеть на пять-десять градусов. Это в 2,5 раза быстрее, чем в целом по планете.

По её словам, это связано с тем, что государства, которые расположены в северных широтах, сильнее реагируют на изменение климата.