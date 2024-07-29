Москва, 29 июля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах Чехии в России Ян Ондржейка вызван в Министерство иностранных дел РФ, ему выражен протест в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ сотрудниками посольства, сообщается 29 июля на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«29 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Я. Ондржейка, которому выражен решительный протест в связи с грубым нарушением членом административно-технического персонала посольства Чехии в России российского законодательства — попыткой контрабанды сильнодействующих веществ», — говорится в сообщении.

В МИД России уточнили, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года чешской стороне предложено отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции РФ в отношении сотрудника посольства для привлечения его к уголовной ответственности, иначе он должен будет покинуть территорию Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля послу Румынии Кристиану Истрате вручена нота о решении Москвы выслать сотрудника румынского диппредставительства из России. В российском МИД пояснили, что данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте.

24 июня после ракетного удара ВСУ по Севастополюв Министерство иностранных дел России была вызвана посол США в МосквеЛинн Трейси. Ей заявили, что США ведут против России гибридную войну и превратились в сторону украинского конфликта, так как поставляют Украине наиболее современное оружие, включая использованные ВСУ при атаке на Севастополь ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, ввод полётных заданий и наведение на цель которых делают американские военные специалисты, которые наряду с киевским режимом несут ответственность за эту атаку.