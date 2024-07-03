Москва, 3 июля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Послу Румынии Кристиану Истрате вручена нота о решении Москвы выслать сотрудника румынского диппредставительства из России в качестве ответной меры, сообщила 3 июля пресс-служба Министерства иностранных дел РФ

Павел Бедняков/РИА Новости

«3 июля в МИД России был вызван посол Румынии в Москве Кристиан Истрате, которому была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Румынии», — говорится в релизе.

В российском МИД пояснили, что данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте.

Как передавало ИА Регнум, в мае МИД Румынии сообщил о высылке дипломата российского посольства якобы за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупреждала, что Москва ответит на эти действия румынской стороны.