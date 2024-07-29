Берлин, 29 июля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала главу МИД ФРГ Анналену Бербок покинуть свой пост на фоне скандала вокруг незаконной выдачи виз мигрантам.

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По её словам, МИД ФРГ вопреки действующему законодательству, вероятно, действовало как контрабандист, чтобы переправить в страну тысячи мигрантов без документов.

«Сейчас прокуратура проводит расследование. Бербок должна оставить свой пост до выяснения обстоятельств!» — написала она в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня австрийская газета Exxpress сообщила, что против сотрудников министерства иностранных дел Германии, возглавляемого Анналеной Бербок, начали расследование. По предварительным данным, они разрешали мигрантам въезжать в страну с поддельными документами.

По данным газеты, прокуратура Берлина и Котбуса подозревает подчиненных Бербок в том, что они указывали посольствам и консульствам одобрять въезд в страну людям с фальшивыми документами.

В начале июня канцлер ФРГ Олаф Шольц после серии нападений на полицейских и политиков заявил, что Германия ужесточит миграционную политику. Правительство Германии работает над тем, чтобы обеспечить депортацию преступников и опасных мигрантов обратно в такие страны, как Афганистан, добавил Шольц.