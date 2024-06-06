Берлин, 6 июня, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Германия ужесточит миграционную политику. Об этом 6 июня заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после серии нападений на полицейских и политиков.

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«Любой, кто прославляет терроризм, противоречит всем нашим ценностям и должен быть депортирован», — приводит агентство Reuters слова Шольца.

Он отметил, что Германия ужесточит свои правила, чтобы прославление террористических преступлений стало достаточным основанием для депортации. Правительство Германии работает над тем, чтобы обеспечить депортацию преступников и опасных мигрантов обратно в такие страны, как Афганистан, добавил Шольц.

Как передавало ИА Регнум, вечером 3 мая в Дрездене группа головорезов напала на члена Социал-демократической партии Германии Маттиаса Экке, баллотирующегося в качестве главного кандидата от социал-демократов на предстоящих выборах в Европарламент. Нападение совершили в момент, когда политик расклеивал на улице предвыборные плакаты. В полиции сообщили, что Экке серьёзно пострадал, ему потребовалась операция.

При нападении в Штутгарте 9 мая пострадали два депутата земельного парламента Баден-Вюртемберга от правой партии «Альтернатива для Германии». Инцидент произошёл возле парламента перед праздничным мероприятием по случаю 75-летия принятия конституции. Заместитель лидера партии Мигель Клаус заявил, что его ударили по голове, а секретарь партии по политике безопасности Ханс-Юрген Госнер сообщил, что на него напала молодая женщина. Её удар пришёлся по шее депутата.

31 мая стало известно, что в Германии мужчина с ножом напал на активиста и блогера Михаэля Штюрценбергера, выступающего против «исламизации Европы». Как сообщила 31 мая Stuttgarter Zeitung, нападавший также атаковал прохожего, вмешавшегося в драку. Кроме того, удар ножом получил и подбежавший на помощь полицейский. Сотрудники правопорядка открыли по злоумышленнику огонь, его застрелили на месте. Позже стало известно, что получивший тяжёлое ранение при нападении с ножом в городе Мангейм полицейский скончался.